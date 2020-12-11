«Ливерпуль» забил «Тоттенхэму» (2:1) на 90-й минуте и возглавил АПЛ

В 13-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На гол Мохамеда Салаха в первом тайме ответил Сон Хын Мин. Победный мяч на 90-й минуте после подачи углового забил Роберто Фирмино.

«Ливерпуль» набрал 28 очков и возглавил таблицу АПЛ, обойдя «Тоттенхэм», в активе которого осталось 25 баллов.

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