«Ливерпуль» забил «Тоттенхэму» (2:1) на 90-й минуте и возглавил АПЛ

В 13-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На гол Мохамеда Салаха в первом тайме ответил Сон Хын Мин. Победный мяч на 90-й минуте после подачи углового забил Роберто Фирмино.
«Ливерпуль» набрал 28 очков и возглавил таблицу АПЛ, обойдя «Тоттенхэм», в активе которого осталось 25 баллов.
- Дата проведения
- 16 декабря, 23.00, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 26 Салах, 1:1 – 33 Сон Хын Мин, 2:1 – 90 Фирмино.
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Ливерпуль –
Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Уильямс, Фабиньо, Вейналдум, Джонс, Салах, Хендерсон, Мане, Фирмино.
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Тоттенхэм –
Льорис, Орье, Дэвис, Алдервейрелд, Дайер, Ло Чельсо (Лукас Моура, 58), Сиссоко, Бергвейн (Регилон, 76), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Алли, 87), Кейн.