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«Ливерпуль» забил «Тоттенхэму» (2:1) на 90-й минуте и возглавил АПЛ

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм Sports.ru Футбол

В 13-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На гол Мохамеда Салаха в первом тайме ответил Сон Хын Мин. Победный мяч на 90-й минуте после подачи углового забил Роберто Фирмино.

«Ливерпуль» набрал 28 очков и возглавил таблицу АПЛ, обойдя «Тоттенхэм», в активе которого осталось 25 баллов.

Ливерпуль – Тоттенхэм 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
16 декабря, 23.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 26 Салах, 1:1 – 33 Сон Хын Мин, 2:1 – 90 Фирмино.
ЛиверпульАлиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Уильямс, Фабиньо, Вейналдум, Джонс, Салах, Хендерсон, Мане, Фирмино.
ТоттенхэмЛьорис, Орье, Дэвис, Алдервейрелд, Дайер, Ло Чельсо (Лукас Моура, 58), Сиссоко, Бергвейн (Регилон, 76), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Алли, 87), Кейн.
Предупреждения:
Ло Чельсо (48), Хейбьерг (54).

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