Игроки «Барсы» согласились на снижение зарплат и бонусов на 172 млн евро. Им вернут деньги в течение 3-4 лет (Cadena COPE)

Футболисты «Барселоны» согласились на снижение зарплат.
Соответствующее решение было принято накануне игроками большинством голосов, сообщает Cadena COPE.
Таким образом, по данным источника, каталонский клуб избежит банкротства в январе и сможет сэкономить в этом году 122 млн евро. Ожидается, что игрокам вернут эту сумму в течение четырех лет.
Еще 50 млн футболисты «Барселоны» недополучат в текущем сезоне в виде бонусов, но эти деньги вернутся к ним в течение трех лет.
При этом клуб рассчитывал добиться отсрочки по выплате части зарплат и бонусов на общую сумму в 190 млн.
«Барса» хочет снизить расходы на 300 млн евро и сократит зарплаты игрокам