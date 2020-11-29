Игроки «Барсы» согласились на снижение зарплат и бонусов на 172 млн евро. Им вернут деньги в течение 3-4 лет (Cadena COPE)

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Футболисты «Барселоны» согласились на снижение зарплат.

Соответствующее решение было принято накануне игроками большинством голосов, сообщает Cadena COPE.

Таким образом, по данным источника, каталонский клуб избежит банкротства в январе и сможет сэкономить в этом году 122 млн евро. Ожидается, что игрокам вернут эту сумму в течение четырех лет.

Еще 50 млн футболисты «Барселоны» недополучат в текущем сезоне в виде бонусов, но эти деньги вернутся к ним в течение трех лет.

При этом клуб рассчитывал добиться отсрочки по выплате части зарплат и бонусов на общую сумму в 190 млн.

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