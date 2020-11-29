«Барса» может продать де Йонга летом из-за финансовых проблем. Хавбек интересен «Баварии»

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«Барселона» может продать полузащитника Френки де Йонга следующим летом, сообщает Goal.com со ссылкой на собственные источники.

Каталонский клуб обеспокоен сложившейся ситуацией. В «Барсе» считают, что серьезные финансовые проблемы могут вынудить клуб расстаться с хавбеком.

Отмечается, что «Бавария» попробует приобрести футболиста в случае, если его выставят на трансфер. Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб интересуется де Йонгом и уже контактировал с его агентом.

Срок действующего контракта хавбека с «Барсой» истекает летом 2026 года. Размер его отступных – 400 млн евро.

23-летний полузащитник в этом сезоне провел 10 матчей в Ла Лиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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