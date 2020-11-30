Геннадий Орлов: «Семак – лучший тренер года в России. Что Мусаев выиграл? Ничего»

Журналист Геннадий Орлов считает, что был лучшим тренером в России в этом году.

«Почему бы приз лучшему тренеру года в России не получить Семаку? Он стал чемпионом, причем дважды подряд. А что Мусаев выиграл? Ничего. Прошел только в Лигу Европы. Что такое Лига Европы? Это даже не Лига чемпионов.

Если посмотреть на титулы, то, конечно, лучший тренер – это Семак. Тут двух мнений быть не может. Сами посчитайте, напишите на бумаге – и сразу увидите», – заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Зенит» под руководством Семака выиграл чемпионат России прошлого сезона. Сейчас петербуржцы идут на первом месте в , опережая «Спартак» на 3 очка.

«Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов, набрав одно очко.