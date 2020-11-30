Обследование не выявило переломов у Неймара

Форвард Неймар избежал тяжелой травмы в матче 14-го тура Лиги 1 с (0:1).

По информации Le Parisien, первичное обследование не выявило переломов. Сегодня бразильцу предстоит пройти МРТ, которая покажет степень растяжения.

Напомним, что в концовке встречи хавбек «Лиона» подкатился под Неймара, зажав его ногу между своих. За этот фол судья Бенуа Бастьен изначально показал желтую карточку.

не смог продолжить игру из-за повреждения голеностопа, футболист плакал, лежа на газоне. Арбитр обратился к помощи ВАР и изменил свое решение, удалив Мендеса.

Неймар не смог покинуть поле сам, его унесли на носилках.