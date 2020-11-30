Давид Де Хеа: «МЮ» должен постараться выиграть АПЛ в этом сезоне»

Голкипер рассказал о своих ожиданиях от сезона.

«В этом году многие команды борются за победу в АПЛ. Мы должны мечтать и верить, что сможем выиграть Премьер-лигу в этом году, и стремиться к этому.

Это очень странный сезон. Честно говоря, за первое место борется множество команд, поэтому я думаю, что нам нужно быть очень сконцентрированными в каждой игре и постараться взять Премьер-лигу», – сказал Де Хеа.

После 12 туров «МЮ» занимает 8-е место с 20 очками и имеет матч в запасе.