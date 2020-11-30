«Краснодар» узнает соперника по 1/16 финала ЛЕ. Начало жеребьевки – в 15:00

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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

В ней участвуют 12 победителей групп Лиги Европы, 12 клубов, занявших вторые места, и 8 клубов, которые финишировали третьими в группах Лиги чемпионов.

Сеяные (12 победителей групп и 4 клуба с наивысшим рейтингом, вылетевшие из ЛЧ)

«Арсенал» (Англия), «Аякс» (Нидерланды)*, «Байер» (Германия), «Брюгге» (Бельгия)*, «Вильярреал» (Испания), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Лестер» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Милан» (Италия), «Наполи» (Италия), ПСВ (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия), «Рома» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Хоффенхайм» (Германия), «Шахтер» (Украина)*.

Несеяные

«Антверпен» (Бельгия), «Бенфика» (Португалия), «Брага» (Португалия), «Вольфсберг» (Австрия), «Гранада» (Испания), «Динамо» Киев (Украина)*, «Зальцбург» (Австрия)*, «КРАСНОДАР» (Россия)*, «Лилль» (Франция), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Мольде» (Норвегия), «Олимпиакос» (Греция)*, «Реал Сосьедад» (Испания), «Славия» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария).

*Обладатели третьих мест в группах Лиги чемпионов.

Начало жеребьевки – в 15:00 по московскому времени.

Сеяные команды играют ответные матчи дома.

Команды, игравшие в одной группе Лиги Европы или представляющие одну национальную ассоциацию, разводятся по разным парам.

Согласно решению исполкома УЕФА, клубы из России и Украины не могут попасть в одну пару.

Первые матчи 1/16 финала пройдут 18 февраля, ответные – 25 февраля.

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