Златан, вероятно, сыграет за «Милан» в среду с «Дженоа». Он пропустил 3 недели из-за травмы

Главный тренер после матча чемпионата Италии с «Пармой» (2:2) признался, что команде не хватает форварда , у которого было травмировано бедро.

«Да, без Ибры у нас другая игра. Со Златаном мы опаснее в штрафной площади, но [сегодня] мы атаковали большими силами и более подвижными игроками», – сказал Пиоли.

Как сообщает Football Italia, Ибрагимович восстановился и должен сыграть в среду в матче 12-го тура с .

Последний раз 39-летний швед выходил на поле 22 ноября во встрече с «Наполи» (3:1).

В 6 играх сезона Серии А нападающий забил 10 голов, сделал одну результативную передачу и делит с Криштиану Роналду («Ювентус») лидерство в гонке бомбардиров.

Подробнее статистику Златана можно найти здесь.