Дзюба о голе Нобоа «Спартаку»: «Пингвинчик. Мастерюга. Умничка. Спасибо, дорогой»

Нападающий «Зенита» поделился эмоциями после победы над «Динамо» (3:1) в 18-м туре , а также поблагодарил хавбека «Сочи» за гол в ворота «Спартака» (1:0).

– «Зенит» во многом благодаря двум голам в первом тайме победил. За счет чего удалось так здорово стартовать сегодня?

– Мы понимали, что ответственный матч.

Прежде всего – огромный привет Крису Нобоа, умничка. Спасибо, дорогой. Видели, радовались за тебя. Мастерюга. Пингвинчик.

Во-вторых, мы знали, что «Динамо» – очень хороший соперник. У них сейчас новый тренер. Судя по отзывам, ребятам очень нравится с ним работать. Очень качественная команда – прибавили и в прессинге, и в движении.

Была борьба на каждом участке поля. Начали так они вообще лучше. Был один очень хороший момент у Лесового. Мы свои моменты реализовали, а они – нет.

В целом равная такая игра. Наверное, с небольшим нашим преимуществом. Как пропустили гол, стало нервозно. В целом хорошо, что довели матч до победы. Все очень неплохо сыграли.

Плюс Леха Сутормин нашел свою позицию, мне кажется, поздравляю. Все, Леха, заканчивай с полузащитой, ты теперь защитник. Две голевые (из-за рикошета от защитника второй пас Сутормину не засчитали – прим. Sports.ru), умничка.

– «Динамо» регулярно пропускает в этом сезоне после комбинаций с левого фланга. И первый гол пришел оттуда. Это было намеренно?

– Да нет, я думаю, это совпадение. Эпизодически. Мы их смотрели, но не было такого, что слева у них хуже, а справа лучше. Со всех сторон пытались атаковать.

– Вы вышли на четвертое место по голам за «Зенит». Успели уже прочитать об этом?

– Нет. Я знаю, что у меня 190 в карьере. Мечтаю идти поступательно – план забить 200 голов. Сотый, как помню, забил в Перми. Четвертое место? Есть к чему стремиться. Спасибо моим партнерам. Из низ люблю очень многих, остальных уважаю, – сказал Дзюба.

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