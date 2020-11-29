Дуглас Сантос об ЛЧ: «Точно не назову это провалом. Могли выиграть дома у «Брюгге» и «Лацио»

Защитник «Зенита» оценил выступление клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

– Место в Лиге чемпионов – это провал или объективная реальность?

– В первом домашнем матче с мы абсолютно точно могли сыграть либо вничью, либо выиграть. Реально было взять три очка на «Газпром Арене» и с .

Не будь этого условного «бы», сейчас мы с вами обсуждали бы совершенно другие вопросы. Поэтому я совершенно точно не назову все это провалом. Однако очевидно, что сыграй мы чуть иначе, набери очки, потерянные дома, место в группе было бы иным.

– В чем главные причины подобного результата?

– Прекрасно понимаем, что это было не лучшее выступление в ЛЧ, не то, на которое рассчитывали болельщики. Но мы должны принять этот результат как урок, чтобы в следующий раз достичь гораздо большего.

– Хоть один плюс в этой еврокампании выделить для «Зенита» сможете?

– Даже из поражения можно извлечь что-то положительное, потому что оно помогает тебе стать более сильным в последующих играх, ведь ты должен еще лучше работать и исправлять допущенные ошибки. И таким образом становиться лучше, – сказал Дуглас.

В 6 матчах группового этапа «Зенит» набрал одно очко и занял последнее место.