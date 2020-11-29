Артур: «Роналду офигенный. Он даже говорит мне, что есть»

Полузащитник поделился впечатлениями от работы с форвардом «бьянконери» .

– Что вас удивило в Криштиану?

– То, как он работает. Я уже был в курсе этого, футбольный мир маленький, все об этом рассказывают. Но когда ты видишь все сам, это впечатляет.

Бывали дни, когда мы возвращались в два часа ночи, потому что играли поздно, а Роналду шел тренироваться. Я в шутку говорю ему, что он больной. Что сказать человеку, который выиграл столько «Золотых мячей»? Ментально он очень силен.

– Что он вам говорит?

– Роналду просто офигенный. Криштиану очень помог мне, потому что мы говорим на одном языке. Он всегда рядом и помогает, если я что-то не понял.

Он даже говорит мне, что есть, что не стоит есть, что будет полезно. Он заботится о других, всегда старается помочь. Мне повезло с Криштиану и со всей командой. Они очень хорошие люди, – сказал бразилец.