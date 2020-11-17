Роналду может перейти в «МЮ» в обмен на Погба (The Independent)

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус».

По информации The Independent, в итальянском клубе рассматривают несколько вариантов подписания контракта с французом.

Во-первых, «Ювентус» может обменять на Погба нападающего Криштиану Роналду, который играл за «МЮ» с 2003 по 2009 год. Клуб не отвергает эту идею, поскольку стиль игры португальца не дает строить в «Юве» более командный футбол, который и хотел видеть экс-тренер Маурицио Сарри, и хочет поставить Андреа Пирло, работающий с командой сейчас.

Отмечается, что вице-президент «Юнайтед» Эд Вудворд давно хочет подписать Роналду.

Во-вторых, в сделку по обмену может быть включен нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, особенно учитывая тот факт, что он находится в ситуации, идентичной той, в которую в «МЮ» попал Погба. Однако это менее вероятный исход, поскольку аргентинец не горит желанием играть за «Юнайтед», а в английском клубе не уверены, что Дибала – тот игрок, что им необходим.

Ранее руководство «Юнайтед» не было заинтересовано в обменах, однако возможное включение в сделку Роналду поменяло взгляд клуба на ситуацию. По данным источника, этот переход нельзя назвать невозможным. Однако на данный момент общение на эту тему поставлено на паузу.

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