Кристиян Бистрович: «ЦСКА доминировал почти все 6 матчей в ЛЕ, но не реализовали моменты. В РПЛ полегче забивать»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о выступлении клуба в Лиге Европы.

– Уезжаем из Хорватии не с тем результатом, с каким хотели бы. Что после такого неудачного матча можно сказать?

– Конечно, очень жаль, что мы не одержали ни одной победы в Лиге Европы. В матче с мы очень плохо сыграли первый тайм. Чуть-чуть лучше начали второй тайм, но этого не было достаточно.

– Ты забил сегодня гол, но показалось, что не было много эмоций после него. Почему? Насколько важно тебе было забить в Загребе?

– Эмоций после гола не было, потому что команда проиграла 1:3. Это командный спорт. И самое главное для нас, чтобы команда играла хорошо и побеждала.

– Как считаешь, почему в целом получилась такой неудачной для ЦСКА в этом сезоне?

– Сложно сказать. У меня чувство есть, что в Лиге Европы почти все шесть матчей мы доминировали, было много шансов забить, но не получилось реализовать. В российском чемпионате у нас меньше голевых моментов, но там нам полегче забивать.

– Впереди два важных матча – с «Уралом» и с «Ростовом». Насколько команда готова биться за победу, учитывая непростое эмоциональное состояние?

– Конечно, этот матч надо забыть уже сейчас. Мы играли без некоторых игроков основы. Все силы нужно отдать, чтобы выиграть два оставшихся матча.

– Недавно ты подписал новый контракт с ЦСКА. Что можешь об этом сказать?

– Я уже три года в клубе, мне все здесь нравится. Люди в клубе показали, что они верят в меня. Я был очень рад, когда мне предложили новый контракт, это было очень приятно, – сказал Бистрович.

На прощание ЦСКА размазали в Загребе. У команды Гончаренко 0 побед в 6 матчах – в истории России такого еще не было