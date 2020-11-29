Гончаренко о Влашиче: «Не будем удерживать. Надеемся, он покажет себя в топ-лигах с лучшей стороны»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от загребского «Динамо» (1:3) в допустил уход хавбека в другой клуб и поделился мнением об игре полузащитника .

– Бистрович сегодня забил. Возможно, что после этого он чаще будет выходить в основном составе?

– Он молодец, что забил. У нас высокая конкуренция в центре поля. Осталось всего две игры в чемпионате России, и, может быть, выбор падет на Кристияна.

– Как вам прогресс Влашича? Может ли он играть еще лучше?

– Никола сделал хорошие шаги вперед за те сезоны, которые находится в составе. У него очень высокий потенциал. Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах и покажет себя с лучшей стороны.

Не думаю, что будем удерживать Николу и сдерживать его в развитии, – сказал Гончаренко.

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На прощание ЦСКА размазали в Загребе. У команды Гончаренко 0 побед в 6 матчах – в истории России такого еще не было