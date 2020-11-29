Моуринью признан лучшим тренером ноября в АПЛ

Английская Премьер-лига признала тренера лучшим в чемпионате в рамках ноября.

В 4 матчах «шпоры» одержали 3 победы и один раз сыграли вничью.

Португальский специалист выложил ролик с наградой в инстаграм.

«Здесь написано «тренер месяца», но для меня это награда команде или персоналу месяца, потому что речь идет об игроках и всех этих парнях, которые здесь со мной, – о тренерах, ассистентах, научных работниках, аналитиках и других ребятах, которых здесь нет, но которые очень много работают.

Спасибо, но это не «тренер месяца», а «команда месяца» и «персонал месяца», – заявил Моуринью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)

Также на приз претендовали Фрэнк Лэмпард («Челси», 2 победы и ничья в ноябре), Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед», 3 победы и поражение) и Дэвид Мойес («Вест Хэм», 3 победы).