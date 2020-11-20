Артем Дзюба: «Обсудили с Черчесовым нашу ситуацию, игры сборной. Он меня пожурил по-отечески»

Нападающий прокомментировал невызов в сборную России из-за утекшего видео интимного характера.

«Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему еще и пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю.

Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру – Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем ее решать. И сейчас всем нужно наоборот объединиться для решения этой задачи.

Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом», – сказал Дзюба.