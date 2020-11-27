Игорь Рабинер: «Ну, уберут лимит. Больше станет Райковичей при нынешней экономике. Что в этом хорошего?»

Журналист высказался за сохранение нынешнего лимита на легионеров в .

«Главным минусом прежнего лимита было обязательное количество русских на поле. И большое – пять, полсостава. Основные россияне могли закидывать ногу на ногу, брать большую сигару и заканчивать играть, не начиная. Отсюда был и рост зарплат из воздуха.

Сейчас этого отстоя нет. Восемь легионеров в заявке – это нормально. Потому что часть их все равно оказывается Райковичами – из-за горе-менеджеров, агентов и т.д. А сколько иностранцев было сегодня у [против «Вольфсберга»]? Все эти Гайчи, Бистровичи – это такая обязательная программа? Они делают команду сильнее?

Сейчас все, кто есть в заявке, на равных бьются за место в составе – вот что главное. Иностранцы нужны такие, которые реально делают игру качественнее, – и обычно таких оказывается не больше пяти-шести.

Ну, уберут лимит. Толку? Повторяю то, что уже говорил: при нашей нынешней экономике больше в этом случаев станет не мастеров, не Вагнеров, Это’О, Халков, Ивановичей, Ловренов, Жиго, Ларссонов, Вандерсонов, Бергов. На них мест всегда хватает.

Больше станет Райковичей и Петковичей. Агенты просто будут поднимать бабло не на наших, а на нулевых легионерах. Что в этом хорошего? Что?

Ужесточать лимит тоже нельзя. Тогда зарплаты русским опять искусственно полезут вверх. В последние годы они опустились и дошли, конечно, не до объективного, но до худо-бедно вменяемого уровня.

Нормальный сейчас лимит. В нашем футболе куча всякого дерьма, но это – одна из немногих разумных вещей. Я сам долго был врагом лимита – но прежнего. В сегодняшнем и близко не вижу той задницы, в которой находится наш футбол.

У нас очень любят решать сложные проблемы простыми путями. Акцент на лимите – как раз из этой серии», – написал Рабинер.