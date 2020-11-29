Сутормин о 4-м месте «Зенита» в группе ЛЧ: «Переиграли бы все шесть матчей, если бы была возможность»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал четвертое место сине-бело-голубых на групповом этапе чемпионов.

— Для «Зенита» еврокубки в этом сезоне закончились. Если бы у вас была возможность переиграть один матч в этом розыгрыше, какой бы вы выбрали?

— С , думаю. В первом матче я не играл, а по второму, думаю, по тому, как мы играли до гола, ничто не предвещало такого счета. И эта игра была очень важна.

Если бы была возможность, все шесть игр бы переиграли, но это уже в прошлом.

Теперь нам остается только завоевать первое место в чемпионате и в следующем году доказать и показать самим себе и всем вокруг, что мы можем выходить из группы и обязаны это делать, – сказал Сутормин.

Эх, мы почти поверили в победу «Зенита», но «Боруссия» перевернула игру за 10 минут. Помог Витцель (почти не праздновал гол)