«Зенит» пропустил во всех 6 матчах этой ЛЧ. Из 26 последних игр в еврокубках – лишь 3 на ноль

Дортмундская дважды поразила ворота «Зенита» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1, второй тайм).

Таким образом, петербургский клуб пропустил во всех шести матчах этого группового этапа. В прошлом сезоне «Зенит» провел на ноль только один матч.

Кроме того, с учетом сезона-2018/19, когда проводил первый сезон при Сергее Семаке и выступал в , петербуржцы не пропустили только трижды в 26 последних встречах еврокубков. Две из них пришлись на групповой этап ЛЕ.