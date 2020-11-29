«Зенит» пропустил во всех 6 матчах этой ЛЧ. Из 26 последних игр в еврокубках – лишь 3 на ноль

Теги Зенит Боруссия Дортмунд Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Дортмундская «Боруссия» дважды поразила ворота «Зенита» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1, второй тайм).

Таким образом, петербургский клуб пропустил во всех шести матчах этого группового этапа. В прошлом сезоне «Зенит» провел на ноль только один матч.

Кроме того, с учетом сезона-2018/19, когда «Зенит» проводил первый сезон при Сергее Семаке и выступал в Лиге Европы, петербуржцы не пропустили только трижды в 26 последних встречах еврокубков. Две из них пришлись на групповой этап ЛЕ.

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