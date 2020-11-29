Россия начнет отбор ЧМ-2022 с Мальтой в гостях, закончит – с Хорватией на выезде

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Появилось расписание матчей сборной России в группе H квалификации ЧМ-2022.

Первый матч отборочного цикла команда Станислава Черчесова проведет на выезде с Мальтой, а завершит квалификационный турнир игрой в гостях против сборной Хорватии.

24.03.2021 Мальта – Россия – 22:45

27.03.2021 Россия – Словения – 17:00

30.03.2021 Словакия – Россия – 22:45

01.09.2021 Россия – Хорватия – 22:45

04.09.2021 Кипр – Россия – 16:00

07.09.2021 Россия – Мальта – 21:45

08.10.2021 Россия – Словакия – 21:45

11.10.2021 Словения – Россия – 21:45

11.11.2021 Россия – Кипр – 19:00

14.11.2021 Хорватия – Россия – 16:00

Время начала матчей указано в московском часовом поясе (UTC+3).

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