Россия начнет отбор ЧМ-2022 с Мальтой в гостях, закончит – с Хорватией на выезде

Появилось расписание матчей сборной России в группе H квалификации ЧМ-2022.
Первый матч отборочного цикла команда Станислава Черчесова проведет на выезде с Мальтой, а завершит квалификационный турнир игрой в гостях против сборной Хорватии.
24.03.2021 Мальта – Россия – 22:45
27.03.2021 Россия – Словения – 17:00
30.03.2021 Словакия – Россия – 22:45
01.09.2021 Россия – Хорватия – 22:45
04.09.2021 Кипр – Россия – 16:00
07.09.2021 Россия – Мальта – 21:45
08.10.2021 Россия – Словакия – 21:45
11.10.2021 Словения – Россия – 21:45
11.11.2021 Россия – Кипр – 19:00
14.11.2021 Хорватия – Россия – 16:00
Время начала матчей указано в московском часовом поясе (UTC+3).