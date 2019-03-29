Себастьян Дриусси: «Я играю на дерьмовой позиции три года и устал от этого. Готов вернуться в «Ривер» в любой момент»

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Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси недоволен тем, как главный тренер команды Сергей Семак использует его на поле.

«Я очень скучаю по «Риверу», я скучаю по игре на позиции нападающего... Очень скучаю.

Я играю на дерьмовой позиции три года. Я устал от этого. Я готов вернуться в любой момент. Я уже не могу», – сказал Дриусси во время видеострима.

Форвард в «Зените» играет в основном на позиции левого полузащитника.

Аргентинец выступает за «Зенит» с 2017 года. До этого момента он выступал за «Ривер Плейт», воспитанником которого и является.

В этом сезоне 24-летний форвард провел 9 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал один ассист. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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