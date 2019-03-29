Себастьян Дриусси: «Я играю на дерьмовой позиции три года и устал от этого. Готов вернуться в «Ривер» в любой момент»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси недоволен тем, как главный тренер команды Сергей Семак использует его на поле.
«Я очень скучаю по «Риверу», я скучаю по игре на позиции нападающего... Очень скучаю.
Я играю на дерьмовой позиции три года. Я устал от этого. Я готов вернуться в любой момент. Я уже не могу», – сказал Дриусси во время видеострима.
Форвард в «Зените» играет в основном на позиции левого полузащитника.
Аргентинец выступает за «Зенит» с 2017 года. До этого момента он выступал за «Ривер Плейт», воспитанником которого и является.
В этом сезоне 24-летний форвард провел 9 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал один ассист. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.