Глава медиадепартамента «Спартака»: «Никто не исполняет обязанности гендиректора. Пока гендиректор – это гендиректор»

Глава департамента по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что директор по безопасности сейчас исполняет обязанности генерального директора вместо .

«Могу сказать, что это точно не так. Никто в «Спартаке» сейчас не исполняет обязанности генерального директора. Пока генеральный директор – это генеральный директор», – сказал Фетисов.

Служебную машину Газизова отдали Тедеско, а авто тренера – гендиректору «Спартака»

Обязанности Газизова в «Спартаке» уже исполняет директор по безопасности Мележиков («РБ-Спорт»)