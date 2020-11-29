Глава медиадепартамента «Спартака»: «Никто не исполняет обязанности гендиректора. Пока гендиректор – это гендиректор»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Шамиль Газизов Антон Фетисов Футбол

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что директор по безопасности Евгений Мележиков сейчас исполняет обязанности генерального директора вместо Шамиля Газизова.

«Могу сказать, что это точно не так. Никто в «Спартаке» сейчас не исполняет обязанности генерального директора. Пока генеральный директор – это генеральный директор», – сказал Фетисов.

Служебную машину Газизова отдали Тедеско, а авто тренера – гендиректору «Спартака»

Обязанности Газизова в «Спартаке» уже исполняет директор по безопасности Мележиков («РБ-Спорт»)

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