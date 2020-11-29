Обязанности Газизова в «Спартаке» уже исполняет директор по безопасности Мележиков («РБ-Спорт»)

В ближайшее время покинет пост генерального директора .

Директор по безопасности клуба на данный момент исполняет обязанности гендиректора, которым де-юре еще является Газизов, сообщает «РБ-Спорт».

Газизов пока официально не покинул клуб, но утверждается, что Мележиков уже имеет право подписи в «Спартаке», он перенял весь функционал у Газизова.

Сам гендиректор вскоре покинет клуб. Предполагается, что Мележиков – основной кандидат на замену Газизову.

Мележиков работал директором по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год. Затем он покинул клуб, а в сентябре этого года вернулся обратно.