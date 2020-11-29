Обязанности Газизова в «Спартаке» уже исполняет директор по безопасности Мележиков («РБ-Спорт»)

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В ближайшее время Шамиль Газизов покинет пост генерального директора «Спартака».

Директор по безопасности клуба Евгений Мележиков на данный момент исполняет обязанности гендиректора, которым де-юре еще является Газизов, сообщает «РБ-Спорт».

Газизов пока официально не покинул клуб, но утверждается, что Мележиков уже имеет право подписи в «Спартаке», он перенял весь функционал у Газизова.

Сам гендиректор вскоре покинет клуб. Предполагается, что Мележиков – основной кандидат на замену Газизову.

Мележиков работал директором по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год. Затем он покинул клуб, а в сентябре этого года вернулся обратно.

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