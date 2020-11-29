Марио Фернандес: «Влашич – сильнейший игрок РПЛ за годы. Только Халка можно поставить рядом»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Халк Марио Фернандес Никола Влашич Футбол

Защитник ЦСКА Марио Фернандес оценил игру хавбека армейцев Николы Влашича.

– Вы долгое время остаетесь одним из самых дорогих игроков российской Премьер-лиги. А кого считаете самым сильным ее игроком, против кого приходилось здесь играть?

– Я играл не против него, а с ним в одной команде. Никола Влашич. Это самый сильный футболист, которого я видел в РПЛ за все эти годы.

Рядом с ним можно поставить только Халка из «Зенита», но он приехал уже в зрелом возрасте, а Влашичу всего 23 года. Если Никола будет продолжать в том же духе, он станет очень большой звездой в Европе, – сказал Фернандес.

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