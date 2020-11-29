Черчесов о группе отбора к ЧМ: «Оказалось не так уж и плохо. Хорватия предпочтительнее Германии»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки квалификации чемпионата мира 2022 года.

– Ваши ощущения? Нам повезло? Рабочая группа?

– Есть определенное четкое понимание. Все команды, которые нам попались, мы их спокойно берем и в рабочем порядке обрабатываем. С каждой командой надо будет играть. Опыт показывает, что в день и час надо быть готовым к игре.

Последние игры показали, что не только мы, но и другие команды, когда сталкиваются с карточками, травмами, страна может остаться... У условной Франции тоже 20 человек выбыло. Поэтому в нужный час надо быть в порядке.

Другое дело, что рассуждали, в какой корзине лучше быть – во второй или третьей. Хорватия, наверное, предпочтительнее, чем Германия из первой корзины. Они не слабее и не лучше. Но, видите, как иногда ситуация складывается, что изначально кажется – плохо, а на самом деле оказывается, что не так уж плохо.

Есть судьба, от которой мы не уйдем. Все эти вещи, что случаются с человеком или командой – они не случайны. Повторяю: это все рабочий момент.

Мы группу знаем и теперь спокойно будем готовиться.

– Очень спресованный турнир. Значит ли это, что придется меняться на ходу? Мы говорим, что наша сборная, ваша команда – это физика прежде всего. А в этих условиях подготовить вот так будет крайне сложно.

– Опыт определенный уже есть, и сейчас жонглировать словами и что-то вам говорить – это будет неправильно.

Сядем с тренерским штабом и подумаем, как нам действовать. Другое дело, что мы отборочные игры начинаем в марте, можно сказать с листа, потому что и команды только выйдут из отпуска, и есть нюансы, которые нам надо проанализировать.

Молодежная команда тоже будет играть в это время – попадут ли к нам игроки оттуда или нет. Что с календарем. Ваши коллеги на «Матч ТВ» уже обсуждают, что, может быть, последний тур перед этими играми нам перенести, чтобы хотя бы недельный цикл был. Последние два сбора показали, что три игры на таком уровне играть непросто, особенно если пандемия сюрпризы подкинет.

Ты, Денис [Казанский], прав. Это впервые такое. Ритм меняется. Не успел один большой турнир закончиться, как ты уже вступаешь в отборочный другой, – сказал Черчесов.