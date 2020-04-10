«Интер» обсудил с Райолой трансфер Погба (Tuttosport)

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в «Интере».

Как сообщает Tuttosport, руководители «нерадзурри» уже связались с агентом француза Мино Райолой и обсудили возможный трансфер, так как хавбек по-прежнему настроен покинуть «МЮ».

Предполагается, что сделке может поспособствовать главный тренер «Интера» Антонио Конте, с которым Погба уже работал в «Ювентусе», а также спортивный директор миланцев Беппе Маротта, который непосредственно участвовал в переходе игрока из «МЮ» в туринский клуб.

Журналист Скира: «Погба хочет вернуться в «Ювентус». Туринцы начали переговоры с Райолой»

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