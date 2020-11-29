Семак перед «Боруссией» о матчах с «Динамо» и «Спартаком»: «Конечно, держим их в уме. Но мы не сбавляем обороты независимо от турнирной мотивации»

Главный тренер поделился ожиданиями от игры с дортмундской «Боруссией» в чемпионов.

– По каким критериям вы будете определять, кто из молодых футболистов достоин сыграть с «Боруссией»?

– Во-первых, не только к молодым, но и ко всем игрокам критерии одни и те же – их состояние. Будем анализировать, кому нужно отдохнуть, а кому наоборот нужно работать, чтобы быть готовыми. По совокупности причин будем определять стартовый состав, который выйдет завтра на поле.

– Была информация, что Ловрен может сыграть. Подтвердите или опровергнете это? Получит ли он капитанскую повязку или капитаном будет Дзюба?

– Что касается Деяна, он сегодня будет работать вместе с командой. Его участие в матче под вопросом. Что касается капитана и стартового состава, то когда я определюсь с составом – тогда и выберу капитана. У нас есть игроки, который выходили с повязкой. А в зависимости от состава будем выбирать капитана.

– «Боруссия» уже вышла в плей-офф и может выпустить неосновной состав в Петербурге. Вы бы предпочли сыграть с боевым? Или с неосновным?

– Сложный вопрос. У «Боруссии» есть 20 игроков, многие из которых ротируются и принимают участие во многих матчах. Ключевых игроков несколько – в обороне это Хуммельс, в атаке – Холанд, который забивает очень и очень много. Конечно, это отражается на игре, но набор футболистов у достаточный, чтобы без потери качества ротировать состав.

– вы знаете уже восемь лет – партнера, тренера. В чем можно его привести в пример многим футболистам, которые играют в России, в частности, в «Зените»?

– Что касается Акселя, я был рад и играть с ним, и тренировать его. Для меня это настоящий профессионал, во всем является примером – как в отношении к работе, так и в быту, в отношении с партнерами. Это игрок, которого был бы рад видеть в составе любой тренер.

– Обычно вы говорите, что думаете только о следующем матче, но все же игра с «Боруссией» не имеет турнирного значения. Не держите ли вы в голове встречи с и , которые важнее, тем более, что они пройдут за одну неделю?

– Что касается следующих матчей, конечно, мы их держим в уме. Тем не менее, независимо от турнирной мотивации, и такое у нас не раз было, в том числе и в чемпионате России – когда мы стали чемпионами, мы не сбавляли обороты и играли на победу.

Касаемо матчей в чемпионате, нужно подводить игроков через матч, не в ущерб командным действиям, чтобы к следующим матчам все были в строю и хорошей форме. Мы так всегда делаем и независимо от всего продолжим этим заниматься, – сказал Семак.