Азмун о вылете из ЛЧ: «В некоторых матчах немножко недонастроились. Уверен, в следующем году выступим лучше»

Форвард поделился мыслями о предстоящей игре с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

– В чемпионате вы боретесь за первое место, в Лиге чемпионов – ни за что. Можно ли сказать, что матчи с «Динамо» и «Спартаком» будут важнее, чем с «Боруссией», и если да, то почему?

– Конечно, турнирного значения нет, тем не менее, мы настроены на то, чтобы показать свой максимум, то, что от нас ожидают. И будем стараться делать это. В Лиге чемпионов нет товарищеских матчей, будем играть на победу.

– Хет-трик в матче с «Уралом» говорит о том, что вы уже набрали форму после того, как пропустили почти полтора месяца?

– Для одного футболиста забить – очень важно. Месяц прошел очень тяжело, без тренировок, но, к счастью, потихоньку набираю форму. Мы заработали три очка – это самое главное.

– В чем видите слабости «Боруссии»? Есть ли шансы на то, чтобы громко хлопнуть дверью в Лиге чемпионов?

– О слабостях соперника нам расскажет главный тренер и тренерский штаб. В зависимости от этого будем действовать. Боюсь, пока не могу говорить про слабые стороны .

– В чем все-таки причина того, что «Зенит» потерял все шансы на выход в евровесну к шестому туру?

– Получилось так, что мы не смогли выйти из группы. Надеюсь, в следующем году будем лучше готовы и выступим лучше.

Так получилось, что в тех или иных играх немножко недонастроились. В любом случае, уверен, в следующем году будем лучше готовы, – сказал Азмун.