«Арсенал» доминировал, сделал 44 кросса, но главное – результат. Поэтому они на 1-м месте». Артета о 0:2 с «Тоттенхэмом»

Главный тренер поделился мыслями после матча 11-го тура Премьер-лиги с (0:2).

«Это футбол. Они забили чудесный гол, а второй был забит из-за того, что не был на своей позиции, он получил травму.

Я видел команду, полную энтузиазма, доминирующую над соперником и создающую моменты, но в конце концов главное – итоговый результат. Именно поэтому они находятся на вершине таблицы. Думаю, мы сделали 44 кросса.

Возможно, мы были слишком осторожны с Соном, но он забил чудесный гол. У них действительно хорошо получается подобное, они провернули это один раз, потому что при втором голе у нас было на одного игрока меньше.

То, как мы играли на их стадионе, вызывает аплодисменты, но этого недостаточно для того, чтобы выигрывать матчи. Суть в том, что «Арсенал» не забивает», – сказал Артета.