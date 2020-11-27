Моуринью о 2:0 с «Арсеналом»: «Тоттенхэм» вырос. Еще на один тур на первом месте, это хорошо»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча АПЛ с «Арсеналом» (2:0).
«Мы счастливы. Мы контролировали игру, надежно сыграли в обороне. Голы Кейна и Сона были потрясающими.
«Арсенал» – очень хорошая команда, во втором тайме они создали нам проблемы. Меня не волнует их место в таблице, они очень хороши. Артета – отличный тренер.
«Тоттенхэм» вырос. Я представляю, что люди ожидали, будто мы в трех матчах с «Сити», «Челси» и «Арсеналом» потеряем очки и вернемся к «нормальности». Но мы не вернулись к «нормальности». Мы здесь, еще на один тур на первом месте, если «Ливерпуль» не выиграет с большой разницей.
Думаю, болельщики наслаждаются моментом. Это хорошо», – сказал Моуринью.
Стиль Моуринью выжимает максимум из связки Кейна и Сона. Англичанина теперь сравнивают с Зиданом, кореец эволюционировал благодаря Жозе