Доменико Тедеско: «Спартак» любит пострадать, помучиться. Забили 3-й и 4-й голы, к счастью»

Главный тренер поделился мыслями после победы над «Тамбовом» (5:1) в 17-м туре .

«Начало матча мы провели не очень хорошо, теряли мячи 15-20 минут без особой надобности. Спустя некоторое время нам стало проще, стали создавать моменты. Качество наших моментов было очень высоким, но мы забили всего один гол в первом тайме, из-за чего я немного расстроился.

Нам нужно было лучше распоряжаться нашими моментами. Во втором тайме продолжили хорошо играть, забили второй гол. Но, что является для нас типичным, сразу же пропустили быстрый гол после атаки соперника.

Считаю, что второй гол должен давать нам больше сил и агрессии, но так получается, что мы любим пострадать, помучиться. К счастью, забили третий и четвертый голы. Очень рады этим очень важным трем очкам, которые мы сегодня заработали», – сказал Тедеско.

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