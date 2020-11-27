Черчесов назвал Дивеева лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года

Представители сборной России приняли участие в голосовании в рамках премии «Первая пятерка».
Главный тренер Станислав Черчесов лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года назвал защитника ЦСКА Игоря Дивеева. На втором месте – защитник «Динамо» Роман Евгеньев.
Места с третьего по пятое заняли полузащитники Данил Глебов («Ростов»), Наиль Умяров («Спартак») и Станислав Магкеев («Локомотив»)
Тренер Мирослав Ромащенко поставил на первое место Игоря Дивеева. Вторым стал полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, третьим – хавбек ЦСКА Константин Марадишвили. Далее идет Роман Евгеньев, замыкает пятерку защитник «Спартака» Павел Маслов.
Тренер по физподготовке Владимир Паников выделил Романа Евгеньева, Игоря Дивеева, Павла Маслова, хавбека «Уфы» Артема Голубева и Константина Марадишвили.
В пятерку пресс-атташе сборной Игоря Владимирова вошли Роман Евгеньев, Игорь Дивеев, Данил Глебов, Даниил Уткин и Павел Маслов.
Напомним, премия «Первая пятерка» вручается лучшему молодому игроку РПЛ не старше 21 года.