Черчесов назвал Дивеева лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года

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Представители сборной России приняли участие в голосовании в рамках премии «Первая пятерка».

Главный тренер Станислав Черчесов лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года назвал защитника ЦСКА Игоря Дивеева. На втором месте – защитник «Динамо» Роман Евгеньев.

Места с третьего по пятое заняли полузащитники Данил Глебов («Ростов»), Наиль Умяров («Спартак») и Станислав Магкеев («Локомотив»)

Тренер Мирослав Ромащенко поставил на первое место Игоря Дивеева. Вторым стал полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, третьим – хавбек ЦСКА Константин Марадишвили. Далее идет Роман Евгеньев, замыкает пятерку защитник «Спартака» Павел Маслов.

Тренер по физподготовке Владимир Паников выделил Романа Евгеньева, Игоря Дивеева, Павла Маслова, хавбека «Уфы» Артема Голубева и Константина Марадишвили.

В пятерку пресс-атташе сборной Игоря Владимирова вошли Роман Евгеньев, Игорь Дивеев, Данил Глебов, Даниил Уткин и Павел Маслов.

Напомним, премия «Первая пятерка» вручается лучшему молодому игроку РПЛ не старше 21 года.

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