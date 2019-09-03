Селезнев о Майдане: «Томос или безвиз людям хлеба дали? ВВП стал больше?»

Украинский форвард «Бурсаспора» Евгений Селезнев поделился мнением о политике на Украине.

– Давайте не трогать политику, я в ней не силен. Вот что изменилось в стране после Майдана?

– Думаю, что лучше. Безвиз, Томос, уход от России.

– Томос (6 января 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей предоставил томос об автокефалии Православной церкви Украины – прим.) или безвиз людям хлеба дал? Экономика, ВВП стал больше?

– Нет. Ранее было искусственно высоким.

– Ну все, давайте тогда лучше не будем об этом, – приводит слова Селезнева Tribuna.com.