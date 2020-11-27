Олег Иванов о Малкоме: «Хавбек за 40 млн обязан отдавать 10 голевых за сезон и сам мячей 5-7 положить»

Полузащитник поделился мнением о проблемах «Зенита», а также об игре хавбека петербуржцев Малкома.

«На мой взгляд, невосполнимой потерей для «Зенита» стал уход Ивановича. Он не только защитник классный. Бранислав – душа и сердце команды. Настоящий капитан, который в трудную минуту может повести за собой. И даже забить – например, со стандарта.

Ловрен, которого взяли на его место, – защитник хороший, опытный. Но не глыба, лидерскими качествами не обладает.

А Малком в принципе не из тех игроков, которые в одиночку способны решить судьбу матча. Это Халк мог протащить мяч через полполя и забить. Или с 30 метров шандарахнуть в «девятку».

Малком – техничный, все делает красиво, но КПД, мягко говоря, не впечатляет. Полузащитник, за которого заплатили 40 миллионов, обязан отдавать за сезон минимум 10 голевых, ну и сам мячей 5-7 положить. А мы что видим?» – написал Иванов в своей колонке.

В этом сезоне бразилец провел 12 матчей в , забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. В 2 играх Лиги чемпионов Малком не отметился результативными действиями.

Провал «Зенита» в ЛЧ – вина не только Семака. Контракты не продлевали вовремя, поздно подписали Вендела, не согласовали Малкома с селекцией