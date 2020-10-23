«Юве» ответил «Барсе» про 🐐: «Мы привезем вам настоящего на «Камп Ноу»

«Ювентус» ответил «Барселоне» касательно статуса величайшего игрока всех времен.

«Мы рады, что вы смогли увидеть 🐐 на своем поле 😘!» – написала пресс-служба каталонцев в твиттере, приложив фотографию форварда («Барса» использовала эмоджи «коза». Это акроним GOAT, который расшифровывается как Greatest of All Time – «величайший игрок всех времен» – прим. Sports.ru).

«Вы, вероятно, не там искали. Мы привезем вам настоящего на , – ответила пресс-служба туринцев.

Нападающий не смог сыграть во вчерашнем матче из-за коронавируса. Ответная встреча команд состоится 8 декабря.