«Юве» ответил «Барсе» про 🐐: «Мы привезем вам настоящего на «Камп Ноу»

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«Ювентус» ответил «Барселоне» касательно статуса величайшего игрока всех времен.

«Мы рады, что вы смогли увидеть 🐐 на своем поле 😘!» – написала пресс-служба каталонцев в твиттере, приложив фотографию форварда Лионеля Месси («Барса» использовала эмоджи «коза». Это акроним GOAT, который расшифровывается как Greatest of All Time – «величайший игрок всех времен» – прим. Sports.ru). 

«Вы, вероятно, не там искали. Мы привезем вам настоящего на «Камп Ноу», – ответила пресс-служба туринцев. 

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сыграть во вчерашнем матче из-за коронавируса. Ответная встреча команд состоится 8 декабря.

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