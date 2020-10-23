«Барселона» – «Ювентусу»: «Мы рады, что вы смогли увидеть 🐐 на своем поле»

обратилась к «Ювентусу» после победы в очном матче в рамках группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

«Мы рады, что вы смогли увидеть 🐐 на своем поле 😘!» – написала пресс-служба каталонцев в твиттере, приложив фотографию форварда («Барса» использовала эмоджи «коза». Это акроним GOAT, который расшифровывается как Greatest of All Time – «величайший игрок всех времен» – прим. Sports.ru).

Аргентинец забил с пенальти и отдал голевую передачу.

Нападающий не смог сыграть в этом матче из-за коронавируса.