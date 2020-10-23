«Барселона» – «Ювентусу»: «Мы рады, что вы смогли увидеть 🐐 на своем поле»

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«Барселона» обратилась к «Ювентусу» после победы в очном матче в рамках группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

«Мы рады, что вы смогли увидеть 🐐 на своем поле 😘!» – написала пресс-служба каталонцев в твиттере, приложив фотографию форварда Лионеля Месси («Барса» использовала эмоджи «коза». Это акроним GOAT, который расшифровывается как Greatest of All Time – «величайший игрок всех времен» – прим. Sports.ru). 

Аргентинец забил с пенальти и отдал голевую передачу.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сыграть в этом матче из-за коронавируса.

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