«Зенит» может за 30 млн евро купить вингера сборной Аргентины Гонсалеса у «Штутгарта»

интересен полузащитник , пишет «Чемпионат».

По данным источника, сине-бело-голубые могут попробовать подписать контракт с 22-летним вингером зимой. Сумма сделки может составить около 30 миллионов евро.

Гонсалес – воспитанник «Архентинос Хуниорс». В 2018 году он перешел в «Штутгарт» за 8,5 миллиона евро. Срок контракта футболиста со «Штутгартом» истекает летом 2024 года.

В июне 2019 года сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны ЦСКА. Тогда немецкий клуб хотел получить за него 10 млн евро.

Позже появлялась информация, согласно которой «Штутгарт» интересовался форвардом «Ростова» Эльдором Шомуродовым, перешедшим в итоге в «Дженоа», и был готов купить этого нападающего в случае продажи Гонсалеса, но такой план остался неосуществленным.

Отметим, что в 5 последних матчах за клуб и сборную Аргентины Гонсалес забил 5 мячей (2 из них – с пенальти) и сделал одну результативную передачу.

С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.