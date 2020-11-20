Неймар о воссоединении с Месси: «В следующем году мы должны это сделать»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Неймар Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар заявил, что не прочь вновь играть в одной команде с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год.

«Больше всего хочу вновь наслаждаться игрой вместе с ним», – сказал бразилец.

На вопрос о том, в каком клубе они могут воссоединиться, Неймар ответил: «Он может играть на моей позиции, для меня это не будет проблемой (смеется). В следующем году мы должны обязательно это сделать [воссоединиться]», – сказал форвард.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, срок соглашения Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2022-го.

Неймар хочет уйти из «ПСЖ» по окончании сезона и вернуться в «Барсу» (Diario Sport)

Соберите команду суперзвезд Лиги чемпионов и выигрывайте призы каждый тур

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья