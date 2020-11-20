Неймар о воссоединении с Месси: «В следующем году мы должны это сделать»

Форвард «ПСЖ» Неймар заявил, что не прочь вновь играть в одной команде с нападающим «Барселоны» .

Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год.

«Больше всего хочу вновь наслаждаться игрой вместе с ним», – сказал бразилец.

На вопрос о том, в каком клубе они могут воссоединиться, Неймар ответил: «Он может играть на моей позиции, для меня это не будет проблемой (смеется). В следующем году мы должны обязательно это сделать [воссоединиться]», – сказал форвард.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, срок соглашения с «ПСЖ» истекает летом 2022-го.

Неймар хочет уйти из «ПСЖ» по окончании сезона и вернуться в «Барсу» (Diario Sport)