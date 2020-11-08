Малком, Азмун, Прохин и Сутормин – в старте «Зенита» на матч с «Брюгге», Кержаков – капитан

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Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

На поле с первых минут выйдут Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Данила Прохин, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун.

С капитанской повязкой сыграет Михаил Кержаков.

В запасе остались Андрей Лунев, Александр Васютин, Данил Круговой, Юрий Жирков, Леон Мусаев, Магомед Оздоев, Даниил Шамкин, Андрей Мостовой.

Нападающий Артем Дзюба не сыграет против «Брюгге», потому что почувствовал дискомфорт в области травмированной мышцы на последней тренировке перед вылетом в Бельгию.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также его можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире.

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