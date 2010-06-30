ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта» Гонсалесом. Немцы хотят 10 млн евро за аргентинца

Нападающий Николас Гонсалес может продолжить карьеру в России.

По информации Sports24, 21-летний футболист привлек интерес .

рассчитывает выручить от продажи аргентинца 10 миллионов евро. Руководство немецкого клуба готово пойти на встречу армейцам и разделить трансфер на несколько платежей.

Действующий контракт Гонсалеса рассчитан до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Бундеслиги он провел 30 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.