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ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта» Гонсалесом. Немцы хотят 10 млн евро за аргентинца

Теги ЦСКА Штутгарт премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Николас Гонсалес 1998 Футбол

Нападающий «Штутгарта» Николас Гонсалес может продолжить карьеру в России.

По информации Sports24, 21-летний футболист привлек интерес ЦСКА.

«Штутгарт» рассчитывает выручить от продажи аргентинца 10 миллионов евро. Руководство немецкого клуба готово пойти на встречу армейцам и разделить трансфер на несколько платежей.

Действующий контракт Гонсалеса рассчитан до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Бундеслиги он провел 30 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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