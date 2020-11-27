Шоу «Футбольный гиг» на Sports.ru – разогрев перед сегодняшним матчем ФК «Зенит» в ЛЧ

Сегодня ФК «Зенит» попробует взять реванш в матче с «Брюгге». Перед началом футбола, как обычно, мы проведем шоу «Футбольный гиг» – совместный проект Sports.ru и МегаФона. Трансляция будет доступна на МегаФон ТВ, в ВК и на главной странице Sports.ru. Начало – 21:30.

Гостями этого выпуска «Футбольного гига» станут участники шоу «Импровизация» на ТНТ Арсений Попов и Сергей Матвиенко – они будут отвечать на вопросы Карена Адамяна о любимой команде, угадывать, ошибаться, шутить и делать все, чтобы настроиться на положительный результат в сегодняшнем матче.





Раньше гостями «Футбольного гига», который выходит перед большими матчами ФК «Зенит», были Митя Хрусталев, Михаил Шац, Антон Лиссов и многие другие. Ведущие «Футбольного гига» тоже меняются – шоу уже вели Александр Дорский и Дмитрий Шнякин.