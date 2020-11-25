Месси посвятил гол Марадоне, показав футболку «Ньюэллс Олд Бойз»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в ворота «Осасуны» (4:0) в 11-м туре Ла Лиги.

Забитый мяч 33-летний аргентинец посвятил бывшему футболисту и тренеру Диего Марадоне, который умер в среду, 25 ноября.

После гола Месси снял футболку «Барселоны», под которой была майка «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером на спине. Судья Антонио Мигель Матеу Лаос показал Месси желтую карточку.

Месси выступал за «Ньюэллс Олд Бойз» на молодежном уровне, Марадона играл за эту команду в 1993 году.

Месси и Марадона работали вместе в сборной Аргентине, когда Диего тренировал национальную команду в 2008-2010 годах.

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