Месси посвятил гол Марадоне, показав футболку «Ньюэллс Олд Бойз»

Нападающий «Барселоны» отметился голом в ворота «Осасуны» (4:0) в 11-м туре .

Забитый мяч 33-летний аргентинец посвятил бывшему футболисту и тренеру , который умер в среду, 25 ноября.

После гола Месси снял футболку «Барселоны», под которой была майка с 10-м номером на спине. Судья Антонио Мигель Матеу Лаос показал Месси желтую карточку.

Месси выступал за «Ньюэллс Олд Бойз» на молодежном уровне, Марадона играл за эту команду в 1993 году.

Месси и Марадона работали вместе в сборной Аргентине, когда Диего тренировал национальную команду в 2008-2010 годах.