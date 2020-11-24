Вскрытие тела Марадоны показало, что его сердце было в 2 раза больше нормы (Clarin)

Стали известны результаты аутопсии тела скончавшегося на этой неделе экс-футболиста сборной Аргентины, чемпиона мира 1986 года .

По данным Clarín, вскрытие показало, что Марадона умер в результате острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.

Также медики обнаружили в его сердце дилатационную кардиомиопатию – патологию, которая вызывает увеличение камер сердца и имеет несколько причин возникновения. Было установлено, что сердце Марадоны было в два раза больше нормы.

Моча и кровь, взятые при вскрытии, будут анализироваться в ходе токсикологических тестов, назначенных судьей.

Образцы будут отправлены в лаборатории научной полиции Сан-Мартина, специалисты которой будут отвечать за обнаружение у бывшего футболиста следов алкоголя или какого-либо вида наркотиков или токсичных веществ.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

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