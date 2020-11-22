Линекер о ВАР: «Спорт изменился не в лучшую сторону. Я ошибался, будучи сторонником системы»

Теги Ливерпуль Джеймс Милнер премьер-лига Англия Гари Линекер судьи видеоповторы соцсети Футбол

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер ответил на твит хавбека «Ливерпуля» Джеймса Милнера о ВАР.

Милнер, говоря о системе видеопомощи арбитрам, написал: «Нужна серьезная дискуссия. Чувствую, что охладел к игре в ее нынешнем состоянии».

«Безусловно. Изначально я был большим сторонником этой идеи, но рад признать, что ошибался.

Это действительно изменило спорт, и уж точно не в лучшую сторону», – написал Линекер.

Определять офсайд уже умеет искусственный интеллект – похоже, технологию готовят к ЧМ-2022

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья