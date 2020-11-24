Карпин о борьбе «Ростова» за ЛЧ и медали: «У меня нет таких задач»

Главный тренер «Ростова» поделился мыслями после домашней победы над (4:1) в рамках РПЛ.

– У вашей команды две победы подряд. Уже можно говорить о стабильности?

– Нет, пока абсолютно рано говорить о какой-то стабильности. Тем более, до конца года осталось всего три матча. Для того чтобы заявлять о стабильности, сначала нужно стабилизировать состав. Не получается даже хотя бы на 80 процентов выставлять один и тот же состав из тех футболистов, которые у нас есть. Я уже молчу о тех игроках, которые ушли.

– Можно говорить о том, что вы переиграли соперника тактически?

– Журналистам нравятся такие разговоры. Тренер не играет в футбол, не играет на поле. Он доносит мысли до футболистов, а футболисты пытаются их выполнить. Сейчас получилось так, что игроки смогли претворить в жизнь какие-то вещи. Победа – это заслуга наших футболистов.

– на 3-м месте. Недавно вы говорили о том, что, учитывая трансфертную ситуацию, попадание в пятерку станет чудом. Можно сказать, что теперь вы поборетесь за Лигу чемпионов и за медали?

– Если кто-то хочет так говорить – пусть говорит. Лично у меня нет таких задач. Самое главное – стабилизировать состав, чтобы не было шатаний в результатах, в игре и составе. Нужно дотянуть до зимней паузы и хорошо поработать на сборах. А в ближайшей перспективе задача – увидеть стабильность в плане состава и игры, – сказал Карпин.