Андреа Пирло: «Роналду – дополнительное преимущество, но «Юве» должен играть в свой футбол и без него»

Главный тренер прокомментировал ничью с (1:1) в 9-м туре чемпионата Италии.

«Мы контролировали первый тайм, у нас были шансы убить интригу, но мы до сих пор не научились читать различные моменты матча.

В конце первого тайма мы должны были контролировать ситуацию и продержаться до перерыва. Уже не в первый раз пропускаем перед перерывом.

В конце концов, мы стали действовать немного хаотично и потеряли хладнокровие. Нам не удалось конвертировать моменты в голы.

У Роналду были небольшие проблемы в середине недели, но он все равно хотел играть в Лиге чемпионов. После сборной, естественно, ему нужно было немного отдохнуть.

Роналду – это дополнительное преимущество, но мы должны стараться играть в свой футбол даже в его отсутствие.

Так бывает, когда много игроков в сборных, плюс когда играешь в Лиге чемпионов. Мы не единственный клуб в такой ситуации», – сказал тренер.