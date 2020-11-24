Судья матча Аргентины и Англии на ЧМ-1986: «Горжусь, что сыграл роль в «Голе столетия». Свистни я фол на Марадоне, мы бы не увидели такого великолепия»

Бывший судья Али Бин-Нассер считает, что помог скончавшемуся экс-игроку сборной Аргентины Диего Марадоне забить «Гол столетия» в ворота сборной (2:1) в рамках 1/4 финала ЧМ-1986.

«Марадона вылетел с центра поля, и я следовал за ним по пятам. Когда судишь кого-то вроде Марадоны, не можешь оторвать от него глаз.

Англичане трижды пытались сбить его, но желание победить двигало Марадону вперед. Я кричал «преимущество» [атакующей стороны], пока он не дошел до штрафной.

Я наблюдал за Марадоной из-за штрафной, гадая, как он ушел от трех защитников и вел мяч почти 50 метров. Я подумал: «Сейчас защитники попробуют его сбить». Я был готов свистеть пенальти.

К моему удивлению, он обошел другого защитника и вратаря и забил гол, ставший «Голом столетия». Как человек и как судья я горжусь, что сыграл роль в этом историческом моменте.

Если бы я свистнул фол в любом из первых трех контактов, мы бы не увидели такого великолепия. То, что я дал играть, – одно из моих крупнейших достижений», – поделился воспоминаниями арбитр из Туниса.

В том же матче Бин-Нассер засчитал гол Марадоны рукой. Впоследствии этот гол стал известен как «Рука Бога». Марадона стал победителем того чемпионата мира и был признан лучшим игроком турнира.

История «Руки Бога». Великая хитрость, которую Марадона без сомнений сделал бы снова