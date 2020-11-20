Марадону похоронили неподалеку от Буэнос-Айреса рядом с его родителями

Бывший аргентинский футболист и тренер был похоронен на кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса, сообщает телеканал TN.

Марадона был похоронен на частном кладбище Белла Виста. Там же похоронены его родители. В церемонии похорон приняли участие только родные и близкие Марадоны.

Ранее во время церемонии прощания в Буэнос-Айресе произошли беспорядки. Мероприятие, проходившее в президентском дворце в столице Аргентины, пришлось прервать.

Экс-футболист, чемпион мира 1986 года скончался 25 ноября. Власти Аргентины объявили трехдневный общенациональный траур – будут приспущены государственные флаги, а на телевидении не будет развлекательных программ.

Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за «Бока Хуниорс» (1981 – 1982, 1995 – 1997), «Барселону» (1982 – 1984) и «Наполи» (1984 – 1991).

Также он был тренером сборной Аргентины с 2008 по 2010 год.

В 1986 году, выступая за национальную команду на позиции нападающего, Марадона стал победителем чемпионата мира, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком того турнира. В частности, Марадона сделал дубль в матче со сборной Англии (2:1) в рамках 1/4 финала ЧМ-1986. Результативные действия нападающего в той игре впоследствии стали известны как «Рука Бога» и «Гол столетия».

Также Марадона дважды выиграл чемпионат Италии в составе «Наполи».

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