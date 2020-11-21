Кандидат в президенты «Барсы» Фарре: «Нам нужно вернуть Неймара. Он тоже хочет перейти»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жорди Фарре высказался о возможном возвращении форварда Неймара в клуб.

«Мы со спортивным директором и руководством будем работать над тем, чтобы привлечь лучших. Если они скажут мне, что Неймар лучший, я пойду на это.

Неймар тоже хочет перейти в «Барселону». Этот факт и то, он является одним из лучших, означает, что нам нужно вернуть его», – заявил Фарре.

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