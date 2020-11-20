Кандидат в президенты «Барсы» Фарре: «Хочу, чтобы Месси стал почетным президентом клуба, создал бренд, как Джордан»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жорди Фарре высказался о будущем форварда в каталонском клубе.

«Мы уже общались с его семьей и представили им наш проект. Лео останется, мы абсолютно уверены в этом, потому что он хочет остаться. Мы должны дать ему пожизненный проект. Он будет действовать долгие годы после того, как Месси прекратит выступать за «Барсу».

Я хочу, чтобы Месси стал почетным президентом «Барсы».

Я хочу, чтобы Месси стал тем, кем стал Майкл Джордан для «Чикаго». Хочу помочь ему создать бренд Месси, как это сделал Джордан, дать ему стабильность», – сказал Фарре.

Напомним, что вчера другой кандидат на пост президента «Барсы» Эмили Русо предложил переименовать стадион каталонского клуба в «Камп Ноу Лео Месси».

Кандидат в президенты «Барсы» Фарре: «Месси должен стать Майклом Джорданом для нашего клуба»